Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес виставить на аукціон свої рукавички з фіналу чемпіонату світу.

Повідомляється, що всі вторговані гроші підуть на лікування дітей від раку.

Emiliano Martínez will auction his World Cup final gloves to raise money for cancer patients 🙏❤️ pic.twitter.com/wFMqq4fkk6