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Уругвайський форвард привітав свого друга з перемогою у премії FIFA The Best.

Нападника національної збірної Аргентини та Парі Сен-Жермена Ліонель Мессі було визнано найкращим футболістом 2022 року за версією FIFA The Best.

Уругвайський форвард Греміо Луїс Суарес, який дружить із 35-річним аргентинцем, привітав свого друга з цією перемогою.

"Вітаю! 👏🏼😂 Дуже радий за тебе та твою родину. ЗАСЛУЖЕНА нагорода. І хтось все ще сумнівається, хто кращий. 🤦🏻‍♂️ Міцно обіймаю", — написав Луїс Суарес в коментарях в Instagram.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду став найкращим гравцем лютого в чемпіонаті Саудівської Аравії.