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Дебют фахівця буде у спекотному матчі проти Црвени Звезди.

Колишній гравець донецького Шахтаря та Севастополя Ігор Дуляй став головним тренером сербського Партизана. Про це повідомляє прес-служба клубу.

43-річний фахівець працював у тренерському штабі команди з Белграда з 2019 року. Він обійняв посаду наставника після звільнення Гордана Петричова.

Нагадаємо, Дуляй виступав у складі "гірників" з 2004 до 2010 року, а потім за Севастополь з 2010 до 2014 року.

Зазначимо, що дебют фахівця відбудеться із принципового матчу проти Црвени Звезди. Гра відбудеться у п'ятницю, 3 березня.

Після 23 турів Партизан набрав 50 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Сербії, а у Црвени Звезди — 63 бали та перший рядок.