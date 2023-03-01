Дебют фахівця буде у спекотному матчі проти Црвени Звезди.
Ігор Дуляй, ФК Партизан
01 березня 2023, 10:10
Колишній гравець донецького Шахтаря та Севастополя Ігор Дуляй став головним тренером сербського Партизана. Про це повідомляє прес-служба клубу.
43-річний фахівець працював у тренерському штабі команди з Белграда з 2019 року. Він обійняв посаду наставника після звільнення Гордана Петричова.
Нагадаємо, Дуляй виступав у складі "гірників" з 2004 до 2010 року, а потім за Севастополь з 2010 до 2014 року.
Зазначимо, що дебют фахівця відбудеться із принципового матчу проти Црвени Звезди. Гра відбудеться у п'ятницю, 3 березня.
Після 23 турів Партизан набрав 50 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Сербії, а у Црвени Звезди — 63 бали та перший рядок.