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Коуч підтвердив травму українця.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров прокоментував травму Андрія Ярмоленка, який 25 лютого "зламався" в матчі за Суперкубок ОАЕ.

"Ярмоленко пропустить наступний матч. Працюємо, щоб відновити його якомога швидше. Деякі травми вимагають часу, щоб гравець одужав. Лікарі, які спостерігають за його станом, визначать дату його повернення", — сказав Ребров.

Наступний матч Аль-Айн проведе 2 березня проти Дібба Аль-Фуджейри.