Італія

Португальський фахівець поділився своїми думками після гри з Кремонезе.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував поразку своєї команди у матчі Серії А проти Кремонезе (1:2), у якому його було вилучено на старті другого тайму.

"Втома не є виправданням. Нам трохи не пощастило. Пропустили двічі, створивши півтора моменту. Відповідальність лежить на нас. Не вистачило інтенсивності, треба було відразу вбивати гру.

Неправда, що одна команда хотіла перемогти більше за іншу. Футболісти Роми завжди хочуть вигравати. Сенсація сталася, бо гравці Кремонезе провели свій матч життя. Ми не заслуговували на перемогу, але й на поразку теж. Коли зрівняли рахунок, думали, що заб’ємо переможний гол. Натомість отримали пенальті.

Я емоційний, але не божевільний. Для того, щоб відреагувати так, як я, спочатку щось мало статися. Мені потрібно зрозуміти, чи можу вжити будь-які дії проти арбітра. Піччініні дав мені червону картку, тому що, на жаль, четвертий арбітр не в змозі зрозуміти, що він сказав мені.

Хочу дізнатися, чи є аудіозапис нашої розмови. У нас вже 5 березня матч з Ювентусом, і я не хочу навіть вдаватися до факту, що четвертий арбітр Серра з Турина. Вперше в моїй кар’єрі четвертий арбітр розмовляв зі мною найнеймовірнішим чином. Це було невиправдано. Наприкінці гри я пішов поговорити з ними. Піччініні, який був четвертим арбітром в останній грі, коли мене вилучили, сказав мені попросити вибачення перед Серрою. Я сказав Серрі, що він повинен мати сміливість пояснити, що сталося, але у нього проблеми з пам’яттю", - наводить слова Моурінью Football-Italia з посиланням на DAZN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кремонезе — Рома.