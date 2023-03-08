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Англійський фахівець не впевнений у своєму майбутньому.

Головний тренер Брюгге Скотт Паркер вважає, що його можуть звільнити з посади через невдалі результати.

"Мені важко сказати, я не контролюю процеси звільнення. Але розумію, що результати сприяють таким питанням. Питання потрібно ставити не мені, хоча результати останніх тижнів такі, що я розумію, чому їх задають. Особисто я сконцентрований на покращенні нашої гри", – сказав Паркер.

Нагадаємо, вчора команда вилетіла від Бенфіки в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись з загальним рахунком 1:7. В чемпіонаті Бельгії Брюгге йде на четвертій сходинці.