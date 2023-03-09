Португалець відіграв весь матч.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
09 березня 2023, 21:51
У 20-му турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Іттіхад приймав лідера Ан-Наср. Роналду вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч, але не допоміг команді здобути бодай один бал.
Ан-Наср мінімально поступився. Переможний гол на 80-ій хвилині забив Ромаріньо. Поразка посунула Ан-Наср з першого місця чемпіонату. Відтепер на першому місці знаходиться саме Аль-Іттіхад, випереджаючи команду Роналду на одне очко.
Слід зазначити, що Ан-Наср програв у чемпіонаті вперше з 2-го туру. 3 вересня команда поступилася Аль-Таавуну (0:1). З того часу у клубу було 13 перемог та 4 нічиїх.
Аль-Іттіхад — Ан-Наср 1:0
Гол: Ромаріньо, 80.