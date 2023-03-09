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Португалець відіграв весь матч.

У 20-му турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Іттіхад приймав лідера Ан-Наср. Роналду вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч, але не допоміг команді здобути бодай один бал.

Ан-Наср мінімально поступився. Переможний гол на 80-ій хвилині забив Ромаріньо. Поразка посунула Ан-Наср з першого місця чемпіонату. Відтепер на першому місці знаходиться саме Аль-Іттіхад, випереджаючи команду Роналду на одне очко.

Слід зазначити, що Ан-Наср програв у чемпіонаті вперше з 2-го туру. 3 вересня команда поступилася Аль-Таавуну (0:1). З того часу у клубу було 13 перемог та 4 нічиїх.

Аль-Іттіхад — Ан-Наср 1:0

Гол: Ромаріньо, 80.