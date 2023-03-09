Ліга Європи
09 березня 2023, 21:41
Арсенал зі Зінченком не зміг переграти Спортінг
Португальський колектив на власному полі зачепився за нічийний результат, двічі вразивши ворота суперників.
Спортінг — Арсенал, Getty Images
09 березня 2023, 21:41
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Спортінг — Арсенал 2:2
Голи: Інасіу, 34, Паулінью, 55 — Саліба, 22, Моріта, 62 (авт.)
Спортінг: Адан — Сен Жюст, Коатес, Інасіу — Ешгаю (Діоманде, 77), Гонсалвеш, Моріта, Рейс — Едвардс (Іссахаку, 88), Паулінью (Шерміті, 77), Трінкан (Нуну Сантуш, 71).
Арсенал: Тернер — Б. Вайт, Саліба, Ківьор (Габріел, 72), Зінченко (Томіясу, 64) — Вієйра, Жоржиньйо (Сміт-Роу, 72), Джака — Сака, Мартінеллі, Нельсон (Парті, 71).
Попередження: Коатес, Моріта — Зінченко, Мартінеллі