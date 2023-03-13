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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 12 березня.

Завершилася 382 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Між США та Україною наростають розбіжності щодо ведення війни та варіантів її закінчення — Politico. У США також відчувається розчарування щодо надання зброї Україні — у Білому дому нарікають на те, що Зеленський часом не виявляє належної вдячності.

- Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України. "За його хоробрість, за його впевненість – в Україні – і за його "Слава Україні!", – сказав президент.

- Президент Чехії Петр Павел відвідає Україну в квітні — про це повідомила його речниця за результатами першої розмови Павела з Зеленським.

- Швейцарія утилізує робочі зенітні ракети від британського ЗРК Rapier, який країна виводить з експлуатації з кінця 2022 року, та який можна було б передати Україні для захисту цивільної інфраструктури.

- Глава МЗС Кулеба не очікує постачання винищувачів Україні найближчим часом, "тому що це дуже складне завдання з логістичної та технічної точки зору". Саме тому, за його словами, українська сторона вже зараз пропонує розпочати підготовку українських пілотів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишалась стабільною. Російська федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території республіки білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 8 населених пунктів, а саме: Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом попередньої доби, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв, зокрема, Васюківку, Залізнянське, Дубово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Костянтинівку, Білу Гору, Міньківку, Оріхово-Василівку, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької. Не мав жодного успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали 18 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів/ Загалом, постраждали майже 40 населених пунктів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти. Можемо! Якщо будемо берегти нашу єдність, одне одного і нашу державу. Я дякую всім, хто дбає про Україну та українців! Я дякую всім, хто дбає про нашу єдність – і про єдність світу заради України! Дякую кожному і кожній, хто зараз у бою за незалежність нашої держави!

Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну! Усім, кого ми згадуємо, коли говоримо "Слава Україні!".

Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість – в Україні – і за його "Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!