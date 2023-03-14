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Фахівець перебував без роботи з 2021 року.

Колишній головний тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі вирішив завершити тренерську кар'єру у віці 65 років. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport з посиланням на Radio 1.

Останнім місцем роботи 65-річного італійця була Фіорентіна, яку він очолював із 2020 по 2021 рік.

"Мені часто надходять пропозиції щодо роботи, але на даний момент єдина лава, про яку я мрію, знаходиться в парку — я бачу себе на ній разом зі своїми онуками. Зараз я хочу просто жити і насолоджуватися життям", — сказав Пранделлі.

До цього Пранделлі очолював такі клуби, як Аталанта, Лечче, Верона, Венеція, Парма, Рома, Галатасарай, Валенсія, Ан-Наср та Дженоа.

Також Чезаре працював на чолі збірної Італії, разом з якою взяв срібні медалі Євро-2012 та бронзу Кубка конфедерацій у 2013 році. Проте згодом Італія провалила груповий етап ЧС-2014.