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Несподівані результати трапляються не тільки у рамах аналогічного турніру у Європі.

У Лізі чемпіонів КОНКАКАФ триває 1/8 фіналу турніру, котра вже встигла подарувати несподіванку.

Представник Гаїті, коефіцієнт на перемогу якого у цьому двобої був 32, зумів вибити команду з Мейджор Ліги.

Віолетт несподівано розгромив Остін, вигравши вдома з рахунком 3:0, проте все одно вважався андердогом другого матчу і мало хто вірив в успіх колективу.

Втім, команда вистояла під тиском фаворита зустрічі й поступилася 0:2, що дозволило їй пройти до чвертьфіналу, що цікаво, вирішального м'яча у цьому протистоянні забив у свої ворота захисник американського клубу.

Віолетт має у своєму активі перемогу у турнірі, проте тріумф вийшов не зовсім заслуженим, бо це звання клуб отримав після дискваліфікації Нью-Йорк Пансіпріан Фрідомс та Гвадалахари.