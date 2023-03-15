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Нововведення УЄФА.

УЄФА розглядає можливість дозволити клубам з одним власником одночасно виступати у Лізі чемпіонів, повідомляє TimesSport.

Нове правило знаходиться на розгляді в очільника організації Олександера Чеферіна.

"У нас було п'ять чи шість власників клубів, які хотіли купити ще одну команду. Ми маємо уважно вивчити це питання. Варіантів лише два: все залишиться по-старому чи ми дозволимо таким клубам грати у тому ж змаганні. Остаточного рішення поки що немає.

Ми повинні поговорити про ці правила та подивитися, що з цим робити. Інтерес до володіння кількома клубами зростає. Ми не можемо просто забороняти інвестиції відразу в кілька клубів, але маємо вирішити, які правила встановимо в цьому випадку, бо правила мають бути суворими.

З одного боку, якщо ви власник двох клубів, і вони грають в одному турнірі, ви дійсно можете сказати одному клубу програти, тому що хочете перемоги іншого. Але чи так легко сказати тренеру, футболістам програти матч, бо перемогти має інша команда?" — наводить слова Чеферіна The Times.