Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Легендарному Златану 41 рік.

Сайт Шведської футбольної спілки оприлюднив заявку збірної на матчі відбору до Євро-2024. Серед інших місце в заявці знайшлося 41-річному нападнику Мілана Златану Ібрагімовичу.

Ібрагімович не грав за шведську збірну з березня 2022. Тоді він провів 11 хвилин у матчі відбору ЧС-2022 проти Польщі (0:2). У березні Швеція має зіграти з Бельгією та Азербайджаном.

Нагадаємо, на рахунку Ібрагімовича 121 матч та 62 голи у складі збірної Швеції.