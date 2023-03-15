Портал опублікував рейтинг найпопулярніших запитів.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
15 березня 2023, 18:59
Сайт FootGoal опублікував рейтинг футболістів, яких найчастіше шукають у пошуковій системі Google у 2023 році.
На першому місці опинився Кріштіану Роналду, який нині виступає за Ан-Наср. На другому рядку розташувався Ліонель Мессі, а на третьому – Неймар.
ТОП-10 виглядає так:
1. Кріштіану Роналду – 17,4 мільйона;
2. Ліонель Мессі – 13,2 млн;
3. Неймар – 9,26 млн;
4. Кіліан Мбаппе – 8,56 млн;
5. Роберт Левандовські – 3,29 млн;
6. Карім Бензема – 2,42 млн;
7. Пауло Дибала – 2,22 млн;
8. Жерар Піке – 1,91 млн;
9. Садіо Мане – 1,81 млн;
10. Луїс Суарес – 1,74 млн.
Раніше повідомлялося, що Мессі може перейти в клуб із Саудівської Аравії, якщо зароблятиме більше Роналду.