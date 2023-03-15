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Портал опублікував рейтинг найпопулярніших запитів.

Сайт FootGoal опублікував рейтинг футболістів, яких найчастіше шукають у пошуковій системі Google у 2023 році.

На першому місці опинився Кріштіану Роналду, який нині виступає за Ан-Наср. На другому рядку розташувався Ліонель Мессі, а на третьому – Неймар.

ТОП-10 виглядає так:

1. Кріштіану Роналду – 17,4 мільйона;

2. Ліонель Мессі – 13,2 млн;

3. Неймар – 9,26 млн;

4. Кіліан Мбаппе – 8,56 млн;

5. Роберт Левандовські – 3,29 млн;

6. Карім Бензема – 2,42 млн;

7. Пауло Дибала – 2,22 млн;

8. Жерар Піке – 1,91 млн;

9. Садіо Мане – 1,81 млн;

10. Луїс Суарес – 1,74 млн.

Раніше повідомлялося, що Мессі може перейти в клуб із Саудівської Аравії, якщо зароблятиме більше Роналду.