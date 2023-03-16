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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Заключна частина других матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо повний переліг команд, які здобули путівки до наступного раунду змагань.

Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Хакан Чалханоглу (Інтер) / найшвидший ривок у 31,9 км/год проти португальського Порту (0:0);

– Віктор Осімген (Наполі) / 2 голи проти франкфуртського Айнтрахта (3:0);

– Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) / 5 голів проти німецького РБ Лейпциг (7:0);

– Карім Бензема (Реал Мадрид) / гол проти англійського Ліверпуля (1:0).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.