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Чотири результативних постріли подано до вибору вболівальників.

Другий тиждень матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА залишився позаду, тож ми вже маємо повний перелік команд, які здобули путівки до наступного раунду змагань.

Вісім претендентів на вакантні місця в запеклих двобоях зуміли вразити ворота один одного 11 разів. При цьому гра Манчестер Сіті проти РБ Лейпциг була найбільш результативною (7:0), а зустріч Порту — Інтер узагалі не потішила забитими м’ячами.

Серед цих результативних пострілів УЄФА відібрав чотирьох претендентів на звання автора найкращого голу чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА:

– Карім Бензема (Реал) / проти англійського Ліверпуля (1:0);

– Віктор Осімген (Наполі) / проти франкфуртського Айнтрахта (3:0);

– Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) / проти німецького РБ Лейпциг (7:0);

– Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) / проти німецького РБ Лейпциг (7:0).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.