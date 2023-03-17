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Генріх Мхітарян твердо вирішив закінчити міжнародну кар'єру.

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков заявив, що намагався повернути Генріха Мхітаряна до національної команди, але той відмовився.

"З першого дня свого прибуття до Вірменії я намагався особисто зв'язатися з Генріхом Мхітаряном. Спочатку не виходило, потім я поцікавився ним у його одноклубників з Шахтаря — П'ятова, Степаненка. З різних джерел мені повідомили, що Генріх не хоче і дотримуватиметься свого рішення. Я попросив свого помічника Романа Березовського зв'язатися з ним і зрозуміти його позицію, але Мхітарян також сказав Березовському, що він уже ухвалив рішення.

Я був готовий поїхати до Мілана і поговорити з Генріхом Мхітаряном, але він відмовився. Рішення Генріха Мхітаряна слід поважати. Він винятковий футболіст", – передає слова Петракова Radar Armenia.

Нагадаємо, Петраков очолив збірну Вірменії на початку 2023 року.