Генріх Мхітарян твердо вирішив закінчити міжнародну кар'єру.
ОЛЕКСАНДР ПЕТРАКОВ, GETTY IMAGES
17 березня 2023, 13:48
Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков заявив, що намагався повернути Генріха Мхітаряна до національної команди, але той відмовився.
"З першого дня свого прибуття до Вірменії я намагався особисто зв'язатися з Генріхом Мхітаряном. Спочатку не виходило, потім я поцікавився ним у його одноклубників з Шахтаря — П'ятова, Степаненка. З різних джерел мені повідомили, що Генріх не хоче і дотримуватиметься свого рішення. Я попросив свого помічника Романа Березовського зв'язатися з ним і зрозуміти його позицію, але Мхітарян також сказав Березовському, що він уже ухвалив рішення.
Я був готовий поїхати до Мілана і поговорити з Генріхом Мхітаряном, але він відмовився. Рішення Генріха Мхітаряна слід поважати. Він винятковий футболіст", – передає слова Петракова Radar Armenia.
Нагадаємо, Петраков очолив збірну Вірменії на початку 2023 року.