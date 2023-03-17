Іспанська збірна зіграє проти Норвегії та Шотландії.
Гравці збірної Іспанії, Getty Images
17 березня 2023, 13:38
Збірна Іспанії у своєму твіттері оголосила заявку на найближчі матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Норвегії та Шотландії, які відбудуться наприкінці березня.
Ці матчі стануть першими для нового головного тренера збірної Луїса Де ла Фуенте та його тренерського штабу.
На найближчі зустрічі було викликано 25 футболістів.
Воротарі: Кепа Аррісабалага (Челсі), Роберт Санчес (Брайтон), Давід Райя (Брентфорд).
Захисники: Хосе Гайя (Валенсія), Начо Фернандес, Дані Карвахаль (обидва — Реал), Алекс Бальде (Барселона), Іньіго Мартінес (Атлетік), Давід Гарсія (Осасуна), Педро Порро (Тоттенгем), Емерік Лапорт (Манчестер Сіті).
Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мартін Субіменді, Мікель Меріно (обидва — Реал Сосьєдад), Педрі, Гаві (обидва — Барселона), Дані Себальйос (Реал).
Нападники: Альваро Мората (Атлетіко), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), Ніко Вільямс (Атлетік), Брайан Хіль (Севілья), Яго Аспас (Сельта), Хоселу (Еспаньйол), Жерар Морено (Вільярреал).
Нагадаємо, Іспанія зіграє проти Норвегії (25 березня), а проти Шотландії (28 березня). Крім них у групі іспанців знаходяться Кіпр та Грузія.