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Іспанська збірна зіграє проти Норвегії та Шотландії.

Збірна Іспанії у своєму твіттері оголосила заявку на найближчі матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Норвегії та Шотландії, які відбудуться наприкінці березня.

Ці матчі стануть першими для нового головного тренера збірної Луїса Де ла Фуенте та його тренерського штабу.

📸🇪🇸⚽️



👶🏻 Empezamos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨.

👦🏻 Crecimos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨.

👱🏼‍♂️ Triunfaremos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨.



➡️ Yᴀ ᴛᴇɴᴇᴍᴏs ʟᴀ ᴄᴏɴᴠᴏᴄᴀᴛᴏʀɪᴀ ᴅᴇ ɴᴜᴇsᴛʀᴏ Sᴇʟᴇᴄᴄɪᴏɴᴀᴅᴏʀ ɴᴀᴄɪᴏɴᴀʟ Lᴜɪs ᴅᴇ ʟᴀ Fᴜᴇɴᴛᴇ.#VamosEspaña pic.twitter.com/Easj3wIH1W — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) March 17, 2023

На найближчі зустрічі було викликано 25 футболістів.

Воротарі: Кепа Аррісабалага (Челсі), Роберт Санчес (Брайтон), Давід Райя (Брентфорд).

Захисники: Хосе Гайя (Валенсія), Начо Фернандес, Дані Карвахаль (обидва — Реал), Алекс Бальде (Барселона), Іньіго Мартінес (Атлетік), Давід Гарсія (Осасуна), Педро Порро (Тоттенгем), Емерік Лапорт (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мартін Субіменді, Мікель Меріно (обидва — Реал Сосьєдад), Педрі, Гаві (обидва — Барселона), Дані Себальйос (Реал).

Нападники: Альваро Мората (Атлетіко), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), Ніко Вільямс (Атлетік), Брайан Хіль (Севілья), Яго Аспас (Сельта), Хоселу (Еспаньйол), Жерар Морено (Вільярреал).

Нагадаємо, Іспанія зіграє проти Норвегії (25 березня), а проти Шотландії (28 березня). Крім них у групі іспанців знаходяться Кіпр та Грузія.