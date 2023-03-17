Україна

Українського форварда чутками часто відправляли до італійської Серії А.

Нападник збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик минулого року відвідав базу італійського клубу Торіно. Про це повідомляє TMW із посиланням на Tuttosport.

За інформацією джерела, 25-річний українець побував в Італії у квітні минулого року. Також він відвідав матч "биків" проти Мілана, який закінчився нічиєю 0:0.

Довбика часто чутками відправляли до італійської Серії А. Дніпряни вимагали 15 мільйонів євро за трансфер футболіста, але президент Торіно Урбано Кайро вважав суму надто великою.

Цього сезону Довбик провів 25 поєдинків, у яких забив 17 голів та віддав п'ять результативних передач.

Діючий контракт футболіста розрахований до кінця цього року і, за словами директора Дніпра-1, з Довбиком ведуться переговори щодо його продовження.