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Таку інформацію передає Федерація футболу Румунії.

Напередодні у пресі вибухнув справжній скандал — УЄФА ніби-то дозволила використовувати символіку так званої "Великої Угорщини" з частинами територій України та країн ЄС, про що повідомила Федерація футболу Угорщини на своєму офіційному сайті. Детальніше про це можна прочитати за цим посиланням.

Першою відповідь на цей прецедент дала Федерація футболу Румунії, чиї землі також були на символіці. Її представники запитали на форумі в Ньйоні офіційну точку зору щодо оголошення Федерації футболу Угорщини. У результаті відповіді, отриманої від УЄФА, надали такі роз’яснення:

"УЄФА не дозволяв і не дозволятиме показ символів, згаданих Федерацією футболу Угорщини, на матчах європейського рівня. Ми вважаємо, що Федерація футболу Угорщини помилилася, зробивши таке оголошення, оскільки демонстрація цих символів є відхиленням від положень Дисциплінарного регламенту УЄФА, і наша Федерація обов’язково повідомить про це дисциплінарні комісії , якщо необхідно.

Федерація футболу Румунії нагадує, що ревізіонізм неприйнятний у футболі, і довіряє дисциплінарним комітетам УЄФА санкціонувати демонстрацію цього символу, який потенційно може розпалювати ненависть і насильство на матчах європейських змагань.", — пишеться на сайті організації.

Відзначимо, що від офіційних осіб з УАФ поки не надходило жодної відповіді з приводу показу українських земель у символіці "Великої Угорщини".