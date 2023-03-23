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В основному, підозрілі ігри фіксуються у нижчих лігах.

У Бразилії за 2022 рік зафіксовано 152 матчі підозрілого характеру, повідомляє Globo Esporte.

Дані засновані на транснаціональну корпорацію, що збирає та обробляє спортивну статистику для букмекерських контор, спортивних федерацій та медіакомпаній.

На другому місці, нікого це не здивує, росія – 92 гри.

Третє місце посідає Чехія (56), четверте – Казахстан (43), а на п'ятому – Китай (41).

Усього за 2022 рік у футболі було 775 підозрілих матчів. Здебільшого – у нижчих лігах.

Зазначимо, що за 2022 рік встановлено рекорд за кількістю підозрілих ігор у різних видах спорту – 1212 (на 34% більше, ніж за рік до цього).