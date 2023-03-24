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Нідерландець обозначив свою позицію в даному питанні.

Колишній тренер Манчестер Юнайтед, Барселони та збірної Нідерландів Луї ван Гал відповів на запитання від ЗМІ про різницю між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.

"Найкращі гравці цього покоління — це Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду . Вибір між ними складний. Роналду має більше титулів, ніж Мессі. Ліонель, у свою чергу, має більше індивідуальних нагород".

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"Проте, на мою думку, Кріштіану Роналду більш командний гравець — це його перевага. Отже, якщо потрібно вибрати, я більше ціную командних футболістів, ніж сильних індивідуальних гравців.

Ліонель Мессі може бути найкращим футболістом, але ви все одно кожен матч повинні грати як команда", — сказав ван Гал у коментарі ondacero.