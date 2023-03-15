Чтиво

Football.ua розповідає про ТОП-10 тренерів, які залишили свій слід у цьому турнірі.

Коли ви чуєте гімн Ліги чемпіонів, то знаєте — наступні 90 хвилин (а іноді і 120) будуть насиченими, на вас чекає захоплююче видовище і вам буде складно відірватися від екрану телевізора. Упродовж багатьох років Ліга чемпіонів дарувала пам'ятні моменти.

Як правило, футболісти отримують всю славу на полі, але і тренери вкрай важливі. Портал Squawka оцінив усіх тренерів з моменту ребрендингу Ліги чемпіонів (з 1992 року) і склав десятку найкращих.

Рафаель Бенітес

Клуби: Ліверпуль, Інтер, Челсі, Наполі, Реал Мадрид

Перемог/Нічиїх/Поразок: 54/20/21

Відсоток перемог: 57%

Виграні трофеї: 2005 (Ліверпуль)

Рафа Бенітес виграв Кубок УЄФА з Валенсією, після чого перейшов до Ліверпуля влітку 2004 року. У Ліверпулі він мав багато роботи, але завдяки організаційному генію Бенітеса "червоні" виграли Лігу чемпіонів у його перший сезон. Цей історичний камбек проти Мілану...

Іспанець зумів перетворити Ліверпуль на справжню потужну команду в Лізі чемпіонів, яка знову вийде у фінал 2007 року. Однак після відходу з Ліверпуля кар'єра Бенітеса, ймовірно, стала менш успішною.

Оттмар Хітцфельд

Клуби: Боруссія Дортмунд та Баварія Мюнхен

П/Н/П: 48/27/20

Відсоток перемог: 51%

Виграні трофеї: 1997 (Боруссія Д), 2001 (Баварія)

Оттмар Хітцфельд став тренером Дортмунда у 1991 році і за пару років зробив їх міцною командою у Кубку УЄФА. Потім Боруссія почала грати у Лізі чемпіонів, де Оттмар привів молоду команду до перемоги на свій другий сезон.

Баварія переманила його (як вони зазвичай роблять), і після несамовитих поразок у фіналі 1999 року та півфіналі 2000 року він та його Баварія помстилися Манчестер Юнайтед та Реалу. Вони виграли Лігу чемпіонів у 2001 році, обігравши обидві команди. Перемога зробила Хітцфельда першим менеджером, який виграв змагання із двома окремими клубами.

Вісенте дель Боске

Клуби: Реал Мадрид

П/Н/П: 34/12/14

Відсоток перемог: 57%

Виграні трофеї: 2000, 2002

Тренер, який став символом золотої доби Іспанії, насправді продемонстрував свої найкращі здібності ще майже десять років до того у складі Реалу. Вісенте дель Боске був призначений тимчасовим тренером, проте він виявився настільки популярним та ефективним в управлінні неприборканими егоїстами, що був призначений на постійній основі.

Його команда не змогла впоратися з одночасною участю у кількох турнірах, але за чотири роки роботи він зумів привести її до перемоги або в Ла Лізі, або в Лізі чемпіонів (і коли вони вигравали Ла Лігу, вони принаймні доходили до півфіналу в ЛЧ). Їхня перемога в 2002 році, в епоху “галактикос”, була знаковою.

Але те, як його Мадрид розібрався із чемпіонами Європи Манчестер Юнайтед у 2000 році, було просто фантастикою.

Юпп Хайнкес

Клуби: Реал Мадрид та Баварія Мюнхен

П/Н/П: 41/16/20

Відсоток перемог: 70%

Виграні трофеї: 1998 (Реал), 2013 (Баварія)

Хайнкес був тренером-мандрівником із вражаючим рекордом у Кубку УЄФА, коли у 1997 році на нього зробив ставку Реал Мадрид. Через рік він допоміг команді виграти їхню першу Лігу чемпіонів за 32 роки, відродивши любов "Лос Бланкос" до Кубка Європи. Проте його звільнили за четверте місце в Ла Лізі.

Тож він знову вирушив у подорож, і після кількох зупинок він опинився в Баварії, де двічі поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів, виграв один із них і забезпечив Баварії перший требл в їхній історії.

Потім він пішов, але повернувся через кілька років як тимчасовий тренер і знову провів Баварію до півфіналу. Хайнкес очолював команди у Лізі чемпіонів протягом чотирьох сезонів, які розтягнулися на 20 років, виграв двічі і ніколи не програв, не дійшовши бодай до півфіналу.

Сер Алекс Фергюсон

Клуби: Манчестер Юнайтед

П/Н/П: 105/50/39

Відсоток перемог: 54%

Виграні трофеї: 1999, 2008

Сер Алекс Фергюсон поступився в особистому протистоянні Дель Боске, але обходить його завдяки тому, що він обіграв інші клуби хоча б раз за свій феноменально довгий період роботи в Лізі чемпіонів (ніхто не може зрівнятися зі 194 матчами, в яких він керував). Звичайно ж, Сер Алекс був людиною, яка стояла за "чудовою хвилиною" в 1999 році, і він також був за кермом команди 2008 року, що мала зовсім інший склад.

Ймовірно, він мав би більше перемог у Лізі чемпіонів, ніж будь-який інший менеджер, але йому не пощастило зіткнутися лоб у лоб з найкращою командою всіх часів у 2009 та 2011 роках. І хоча його історія в Лізі чемпіонів закінчилася розчаруванням через його нездатність завоювати третю корону, він завжди буде згадуватись як один із великих.

Луї ван Гал

Клуби: Аякс, Барселона, Баварія, Манчестер Юнайтед

П/Н/П: 57/16/22

Відсоток перемог: 60%

Виграні трофеї: 1995 (Аякс)

Іноді важливо не тільки те, скільки ви виграєте, але й те, як ви виграєте. Кар'єра Луї ван Гала в Лізі чемпіонів тривала 10 сезонів, але він ніколи не був настільки блискучішим, як у перші три сезони в Аяксі. Зокрема, його перші два, де він обидва рази виходив у фінал, вигравши його один раз.

На Аякс, який грав у чудовий футбол із такою кількістю молодих доморощених гравців, було приємно дивитися. Ядро цієї команди було розірвано на частини та продовжувало домінувати у змаганні на довгі роки в складі інших команд, а тренерська філософія, яку Ван Гал взяв із собою до Барселони, а потім до Баварії, допомогла сформувати те, як ці клуби збудували свої династії після нього… Легенда!

Жозе Моурінью

Клуби: Порту, Челсі, Інтер, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем

П/Н/П: 80/36/25

Відсоток перемог: 56,74%

Виграні трофеї: 2004 (Порту), 2010 (Інтер)

Жозе Моурінью трохи схожий на "Гру престолів": коли він вперше з'явився, він був жорстоким, чарівним і миттєво гіпнотичним, але у кінці він став безладним, суперечливим і просто дратівливим. Португалець вразив світ, вигравши Лігу чемпіонів з Порту, а потім перейшовши до Челсі і майже одразу перетворивши їх на одну з найкращих команд Європи.

Там йому не вдалося завоювати славу на євроарені, але в Інтері вдалося, обігравши на своєму шляху нестримну Барселону завдяки чудовій грі в обороні. З того часу все пішло похилою, навіть якщо йому вдалося відновити почуття честі Реала, допомагаючи покласти край їх прокляттю 1/8 фіналу, проклавши шлях до їхнього успіху в Лізі чемпіонів.

Але незважаючи на те, що кінцівка була слабкою, початок був приголомшливим, як у “Грі престолів”.

Пеп Гвардіола

Клуби: Барселона, Баварія, Манчестер Сіті

П/Н/П: 97/32/26

Відсоток перемог: 62,58%

Виграні трофеї: 2009, 2011 (Барселона)

Як і у випадку з ван Галом, іноді справа не в тому, скільки ви виграєте, а в тому, як ви виграєте. І ніхто на планеті не вигравав Лігу чемпіонів так блискуче, як Гвардіола. Каталонський тренер випалив землю у 2009 році, у свій перший сезон, вигравши требл завдяки стилю гри, не схожому ні на що, що раніше бачив світ.

Це був якісний стрибок у грі, і весь сучасний футбол був сформований як цим, так і сиквелом 2011 року, який, можливо, був навіть кращим.

Що б ви не говорили про нього (і про його дивну невдачу у виїзних матчах у плей-оф), немає жодних сумнівів у тому, що Пеп Гвардіола глибоко змінив Лігу чемпіонів на краще.

Зінедін Зідан

Клуби: Реал Мадрид

П/Н/П: 32/11/10

Відсоток перемог: 60,37%

Виграні трофеї: 2016, 2017, 2018

Іноді справа не в тому, скільки ви виграєте, а в тому, як ви виграєте, звісно. Але в більшості випадків йдеться про те, скільки ви виграєте. Анчелотті знадобилося 11 сезонів, щоб виграти три титули Ліги чемпіонів. Зінедіну Зідану знадобилося три. Насправді, навіть не три, тому що він очолив Реал у середині свого першого сезону-2015/16. Отже, два з половиною сезони. Виграти три Ліги чемпіонів.

Коли ви виграєте Лігу чемпіонів тричі за перші два з половиною сезони як менеджер, то ви повинні бути вгорі цього списку! Зінедін Зідан – природжений переможець.

Карло Анчелотті

Клуби: Парма, Ювентус, Мілан, Челсі, ПСЖ, Реал, Баварія, Наполі, Реал (знов!)

П/Н/П: 105/40/41

Відсоток перемог: 56,45%

Виграні трофеї: 2003, 2007 (Мілан), 2014, 2022 (Реал Мадрид)

Італійський тренер допоміг Реалу подолати труднощі та виграти "Десиму" у 2014 році, дозволивши йому зрівнятися з Бобом Пейслі, вигравши три Кубки Європи/Ліги чемпіонів. Потім минулого сезону він став ще кращим і став першим менеджером, який підняв кубок Чотири рази. Анчелотті – Ліга чемпіонів.

Звичайно, він прибув до Мадриду (вперше) як абсолютна легенда, привівши Мілан до двох перемог у Лізі чемпіонів, яких насправді мало бути чотири за п'ять років, якби не два приголомшливі провали у чвертьфіналі 2004 року проти Депортіво та фінал 2005 проти Ліверпуля. Проте з того часу він ще двічі піднімав трофей, згодом зміцнивши свій статус найкращого менеджера турніру.