Другое

Фахівець поспілкувався зі ЗМІ після матчу з Німеччиною.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско оцінив перемогу команди у товариському матчі ад Німеччиною — 3:2.

"Ми дуже раді. Ми хотіли дотиснути і здивувати суперника на перших хвилинах. Думаю, вони не очікували такої інтенсивності. Ми системно знаходили вільного гравця. Треба було закінчити гру в перерві, це очевидно. У нас було менше енергії в другому таймі. Тут дуже непросто грати і вигравати.

Дуже рано робити висновки після перших двох матчів. Якщо я повинен зробити один, то ось він: безсумнівно, якщо ми будемо мужніми, володітимемо м'ячем, ми зможемо зробити великі речі.

Я радий, що ви відчуваєте ентузіазм команди. Я дуже радий бути частиною цієї національної збірної. Ми всі дуже мотивовані. Нам ще потрібно багато працювати. Коли ви виграєте, це додає мотивації.

Збірна Бельгії не була розібраною після чемпіонату світу, це не моя думка. Команда трохи втратила впевненість, моя мета — повернути її. Я пишаюся гравцями. Але мені краще спочатку проаналізувати матч".

"Янік Карраско видав хорошу гру проти Швеції. Він розумний, вміє пресингувати, знає, як використовувати інтенсивність і створювати виходи віч-на-віч. Він дуже корисний у таких умовах.

Артур Теате не є лівим захисником. Я сказав Яну Вертонгену, що хочу спробувати захисну модель гри у цьому матчі. Салемакерс добре тренувався, я хотів бачити його.

Тімоті Кастань, на мій погляд, більше правий захисник. Це його улюблена позиція. Я розглядав Томаса Меньє як варіант з заміною, але мій остаточний вибір припав на Салемакерса", — розповів Тедеско у коментарі Rtbf.