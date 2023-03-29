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Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 28 березня 2023 року, 21:45.

Збірна Німеччини не бере участь у кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, бо є господарем цього турніру, через що змушена шукати собі суперників за товариськими зустрічами під час міжнародної павзи.

Цього разу "Бундестім" удалось піймати момент, коли в збірної Бельгії за розкладом відбіркового раунду саме було вікно без офіційних матчів, тому дві команди найвищого рівня зустрілись поміж собою в Кельні.

Для господарів під керівництвом Ганса-Дітера Фліка ця зустріч розпочиналась дуже невдало — одразу два голи з передач Кевін де Брюйне вже до дев’ятої хвилини встигли оформити Карраско та Лукаку, після чого Фюллькруг відіграв бодай один із них лише під завісу першого тайму.

Після перерви "Бундестім" захопили ініціативу, проте так і не встигли забити другий гол до того, як суперники провели власний третій м’яч, після чого результативний постріл Гнарі під завісу зустрічі не мав особливої ваги.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Німеччина — Бельгія:

Німеччина — Бельгія 2:3

Голи: Фюллькруг, 44 (з пенальті), Гнабрі, 87 — Карраско, 6, Лукаку, 9, Де Брюйне, 78

Німеччина: Тер Штеген — Вольф (Вагноман, 80), Керер, Гінтер, Раум (Гюнтер, 68) — Горецка (Нмеча, 32), Кімміх — Гнабрі, Вірц (Джан, 32), Вернер (Шаде, 80) — Фюллькруг (Беріша, 80).

Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген (Салемакерс, 46), Теате — Де Брюйне (Опенда, 79), Онана, Мангала (Лавія, 79) — Лукебакіо (Бакайоко, 58), Лукаку (Де Кетеларе, 68), Карраско (Троссар, 58).

Попередження: Нмеча — Онана, Лукаку.