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Сторони усно домовились про підписання договору.

Колишній головний тренер збірних Аргентини та Чилі Марсело Б'єлса незабаром може очолити національну команду Уругваю. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони вели переговори близько двох тижнів, і зараз вони близькі до підписання контракту.

Наголошується, що між сторонами вже є усна домовленість щодо підписання угоди.

Останнім місцем роботи Б'єлси був Лідс, який він залишив у лютому минулого року.

До цього Б'єлса очолював Ньюеллс Олд Бойз, Атлас, Америку, Велес, Еспаньйол, Аргентину, Чилі, Атлетік, Марсель, Лаціо та Лілль.