Англія

Фахівець хотів підготувати молодь, а потім очолити основну комнаду.

Евертон працює над домовленістю з новим головним тренером після звільнення Френка Лемпарда з посади.

Власник клубу Фархад Моширі вважав пріоритетною ціллю — призначення Б'єлси, але рада директорів вирішила, що головним тренером команди стане Шон Дайч. Проте стали відомі нові деталі кадрових змін, які могли відбутись в ліверпульській команді.

Як повідомляє The Athletic, Б'єлса запропонував Евертону очолити молодіжну команду, тоді як Дайч стане головним тренером основної. Аргентинець хотів підготувати молодь перш ніж очолити основну команду, але керівництво не влаштувала така ідея. Рада директорів вважає, що перше завдання нового головного тренера — збереження місця в елітному дивізіоні чемпіонату Англії.

Раніше повідомлялось, що Дайча оголосять головним тренером найближчим часом.