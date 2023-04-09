Форвард Шахтаря допоміг своїй команді здобути перемогу в австрійському чемпіонаті.
Богдан В'юнник, twitter.com
09 квітня 2023, 18:50
ГАК у матчі 22 туру другого дивізіону Австрії здобув перемогу над Форвертс Штайр із рахунком 3:2.
У цьому матчі український нападник Богдан В'юнник вийшов у стартовому складі та відіграв на полі 74 хвилини.
За цей час орендований форвард "Шахтаря" відзначився результативною передачею, яка стала для нього першою в австрійському клубі. Також на його рахунку жовта картка.
До цього В'юнник провів шість поєдинків, у яких відзначився одним голом.
Після 22 турів ГАК займає третє місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого Санкт-Пельтена на два бали.