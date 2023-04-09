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Форвард Шахтаря допоміг своїй команді здобути перемогу в австрійському чемпіонаті.

ГАК у матчі 22 туру другого дивізіону Австрії здобув перемогу над Форвертс Штайр із рахунком 3:2.

У цьому матчі український нападник Богдан В'юнник вийшов у стартовому складі та відіграв на полі 74 хвилини.

За цей час орендований форвард "Шахтаря" відзначився результативною передачею, яка стала для нього першою в австрійському клубі. Також на його рахунку жовта картка.

До цього В'юнник провів шість поєдинків, у яких відзначився одним голом.

Після 22 турів ГАК займає третє місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого Санкт-Пельтена на два бали.