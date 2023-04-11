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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 10 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 10 квітня:

Київське Динамо може залишитися без головного тренера Мірчи Луческу на кілька матчів.

Рефрері, який під час матчу між Ліверпулем та Арсеналом, що вдарив Ендрю Робертсона, отримав покарання.

Наставник мадридського Реала Карло Анчелотті поскаржився на ВАР.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA