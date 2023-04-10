Україна

У румунського фахівця проблеми зі здоров'ям.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу може бути відсутнім на тренерському містку в найближчі кілька матчів. Про це повідомляє FootballHub.

За інформацією джерела, 77-річний румунський фахівець має проблеми зі здоров'ям. Після суботньої гри з Минаєм (2:0) Луческу стало погано.

"Я підійшов до авто Луческу і сказав: "Містере, можна кілька слів щодо матчу". І бачу, що йому реально зле. Він взяв мене за праву руку, ледве втримавшись на ногах. Я бачив, що його завели до роздягальні, де, мабуть, надали першу допомогу. Стало відомо, що, скоріш за все, Мірча Луческу не буде поряд з командою під час найближчих матчів", — сказав журналіст Олексій Корицький.

Додамо, що минулого тижня Луческу сам заявив, що у нього розвинувся коксартроз — хронічне дегенеративне захворювання кульшового суглоба, яке проявляється болем у ділянці стегна. Єдиним способом лікування є ендопротезування – встановлення нового штучного суглоба оперативним шляхом.