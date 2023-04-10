Італієць обурений тривалими перервами під час матчів.
КАРЛО АНЧЕЛОТТІ, GETTY IMAGES
10 квітня 2023, 18:58
Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловив свою думку щодо застосування системи ВАР під час матчів.
"Мені не дуже подобається, як застосовується ВАР. Зараз він важливіший за суддівство і використовується занадто часто.
ВАР було створено, щоб виправляти явні та очевидні помилки, але зараз до нього надто часто вдаються. Це потрібно трохи змінити. І все ще багато плутанини з приводу гри рукою", – сказав італійський фахівець в інтерв'ю Rai Radio 1.
Нагадаємо, мадридський Реал у рамках двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги на власному полі поступився Вільярреалу.
Реал Мадрид — Вільярреал 2:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги.