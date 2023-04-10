Іспанія

Італієць обурений тривалими перервами під час матчів.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловив свою думку щодо застосування системи ВАР під час матчів.

"Мені не дуже подобається, як застосовується ВАР. Зараз він важливіший за суддівство і використовується занадто часто.

ВАР було створено, щоб виправляти явні та очевидні помилки, але зараз до нього надто часто вдаються. Це потрібно трохи змінити. І все ще багато плутанини з приводу гри рукою", – сказав італійський фахівець в інтерв'ю Rai Radio 1.

Нагадаємо, мадридський Реал у рамках двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги на власному полі поступився Вільярреалу.

Реал Мадрид — Вільярреал 2:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги.