Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловив свою думку щодо застосування системи ВАР під час матчів.

"Мені не дуже подобається, як застосовується ВАР. Зараз він важливіший за суддівство і використовується занадто часто.

ВАР було створено, щоб виправляти явні та очевидні помилки, але зараз до нього надто часто вдаються. Це потрібно трохи змінити. І все ще багато плутанини з приводу гри рукою", – сказав італійський фахівець в інтерв'ю Rai Radio 1.

Нагадаємо, мадридський Реал у рамках двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги на власному полі поступився Вільярреалу.

Реал Мадрид — Вільярреал 2:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги.