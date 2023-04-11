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Команда Луїса Кортеса готується до першої в історії жіночої Ліги націй.

Жіноча збірна України у товариському поєдинку здобула перемогу над національною командою Естонії з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний м'яч був забитий наприкінці першого тайму, коли на 45 хвилині Овдійчук скористалася закиданням з глибини від Калініної та переграла воротаря.

Естонія — Україна 0:1

Гол: Овдійчук, 45.

Естонія: Корк, Рамет, Волков (Даут, 46), Ніїт, Таммік, Розен, Хіманен (Мехевец, 46), Саар (Трейберг, 67), Ліллемяє, Баннікова, Мерісалу.

Україна: Бондарчук, Корсун, Апанащенко (Подольська, 76), Шматко, Романенко, Калініна (Кочнєва, 84), Хімич (Гірин, 46), Петрик (Китаєва, 68), Овдійчук, Козлова (Панцулая, 76), Куніна (Котяш, 68).

Попереджені: Мехевец — Хімич.

Це була перша гра команди Луїса Кортеса за півроку і вона ознаменувала старт підготовки "синьо-жовтих" до перших матчів Ліги націй.

Нагадаємо, жеребкування першої в історії жіночої Ліги націй відбудеться 2 травня. Україна буде представлена у Лізі Б.