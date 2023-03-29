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Збір команди, до складу якої ввійдуть 22 футболістки, розпочнеться 3 квітня.

Головний тренер жіночої збірної України Луїс Кортес оголосив список футболісток, викликаних на навчально-тренувальний збір для підготовки до контрольного матчу проти Естонії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Після піврічної паузи жіноча збірна повертається до тренувань, які стануть ключовим етапом підготовки до перших матчів дебютної Ліги націй.

Навчально-тренувальний збір стартує 3 квітня у польському містечку Сувалки, а 9 квітня команда вирушить до Таллінна.

Вперше до складу національної команди були викликані Дар'я Келюшик та Поліна Янчук.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Дар’я Келюшик (Кривбас), Дарина Бондарчук, Катерина Самсон (обидві — Ворскла).

Захисники: Ірина Котяш, Катерина Корсун, Ірина Подольська (усі — Ворскла), Любов Шматко, Яна Деркач (обидві — Фомгет, Туреччина), Тетяна Романенко (Сент-Етьєн, Франція).

Півзахисники: Тетяна Китаєва, Натія Панцулая (обидві — Колос), Анна Петрик (Ворскла), Вікторія Гірин (Ладомир), Христина Перевізник (Бешикташ, Туреччина), Дар’я Апанащенко (Фомгет, Туреччина), Ніколь Козлова (Кеге, Данія), Яна Малахова (Прадехон, Іспанія), Таміла Хімич (ЕТО, Угорщина).

Нападники: Яна Калініна (Ворскла), Поліна Янчук (Кривбас), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Надія Куніна (Аустрія, Австрія).

Нагадаємо, контрольний матч з Естонією пройде 11 квітня у Таллінні на стадіоні Спортленд-Арена. Початок о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що жеребкування дебютної Ліги націй відбудеться 2 травня. Згідно з рейтингом збірних, Україна потрапить до Ліги В.