Другое

Тренера покликали у Саудівську Аравію.

Ситуація із Руді Гарсією у Ан-Насрі продовжує залишатись незрозумілою. Йому дали лише один матч на виправлення положення команди, яка займає друге місце у таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

Власники Ан-Насру дивляться у бік головного тренера Роми Жозе Моуріньо та зробили йому вигідну пропозицію.

Як стало відомо виданню AS, Ан-Наср пропонує португальському фахівцю угоду на два роки із зарплатнею 50 мільйонів євро на рік.

"Особливий" хотів би продовжити працювати із Ромою, повністю сфокусувавшись на проєкті клубу. Але невідомо, чи відмовив він, чи думає над такою пропозицією.

Лідер Ан-Насру Кріштіану Роналду має досвід гри під керівництвом Жозе Моуріньо. Вони перетинались в Реалі та працювали з 2010 по 2013 рік.