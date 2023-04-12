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Фахівець ще має час змінити турнірну ситуацію.

Напередодні іспанське видання Marca повідомило, що Ан-Наср, за який грає Кріштіану Роналду, звільнив тренера Руді Гарсію.

Але, як стало відомо виданню ESPN, ця інформація не є правдивою. Керівництво клубу дало французу час на те, щоб змінити ситуацію.

Часу в 59-річного тренера буде небагато — лише один матч. Наступним суперником Ан-Насра стане Аль-Хілаль, який йде на четвертому місці в чемпіонаті.

Ан-Наср займає друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії. Вони поступаються у три очки Аль-Іттіхаду (56 — 53).