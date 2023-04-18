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Його колишній клуб планує назвати одне з полів на честь гравця.

Фанати Динамо Загреб, які мають фан-токени під назвою $DZG взяли участь в ексклюзивному виборі назви четвертого тренувального поля клубу.

У добірку увійшли імена чотирьох видатних гравців клубу, які виграли Лігу чемпіонів - Луки Модріча, Звоніміра Бобана, Роберта Просінечки та Матео Ковачича.

Віднині поле матиме назву імені Луки Модрича. Саме цей варіант отримав найбільшу кількість голосів — 44,9 відсотків. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що Лука Модрич є вихованцем академії Динамо Загреб. Він провів за рідний клуб 73 матчі, забив 22 голи та віддав 21 асист.

У 2008 році Динамо продало Модрича у Тоттенгем за 22,5 мільйони євро. Після він перейшов у Реал, з яким вигравав Лігу чемпіонів та всі інші можливі титули.