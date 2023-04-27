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Збірна була складена порталом Transfermarkt.

Авторитетний портал Transfermarkt представив символічну збірну найдорожчих футболістів, у яких закінчуються контракти влітку 2023 року.

Загальна вартість символічної збірної футболістів становить близько 349 мільйонів євро.

Воротар: Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед, 15 млн євро).

Захисники: Алехандро Грімальдо (Бенфіка, 25 млн), Еван Ндіка (Айнтрахт, 32), Мілан Шкрініар (Інтер, 60), Нелсон Семеду (Вулвергемптон, 15).

Півзахисники: Адрієн Рабьо (Ювентус, 30), Дайчі Камада (Айнтрахт, 30), Юрі Тілеманс (Лестер, 30).

Нападники: Маркус Тюрам (Боруссія М, 32), Карім Бензема (Реал, 35), Ліонель Мессі (ПСЖ, 45).

Раніше повідомлялося, що Сапутін, Смоляков, Келсі та Сапуга — у рейтингу гравців від CIES, які отримали найбільше досвіду в офіційних матчах.