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Футболіста викличуть, щоб дати можливість останній раз вийти у футболці національної команди.

Збірна Польщі запланувала на 16 червня товариський поєдинок проти збірної Німеччини.

Обидві країни є особливим у кар'єрі півзахисника Якуба Блащиковськи. Цей матч стане для нього останнім за збірну Польщі. Про це пише Sport.tvp.

37-річний хавбек вперше зіграв за свою національну команду у 2006 році. З тих пір він провів 108 поєдинків, забивши при цьому 21 гол та заробивши статус легенди.

Німеччина для гравця стала також важливою країною, яка дала йому шанс розкритись у професійному футболі. З 2007 по 2016 рік він виступав за дортмундську Боруссію, а з 2016 по 2018 за Вольфсбург.

Наразі Блащиковськи захищає кольори Вісли з Кракова, яка пустилась у Другий дивізіон Польщі.