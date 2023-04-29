Український форвард захворів.
Рік Де Міль, фото Брюгге
29 квітня 2023, 14:45
Головний тренер Брюгге Рік Де Міль висловився щодо відсутності українського нападника Романа Яремчука в загальній групі.
"Яремчук дуже сильно перехворів. Зараз він тренується індивідуально, але у мене є сумніви стосовно того, чи встигне він підготуватися до наступного матчу вчасно", — наводить слова тренера VoetbalNieuws.
Нинішнього сезону Яремчук провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі та зробив три асисти. Українець не може забити з жовтня минулого року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Яремчук подешевшав на Transfermarkt, він випав з ТОП-10 найдорожчих українців.