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Український форвард захворів.

Головний тренер Брюгге Рік Де Міль висловився щодо відсутності українського нападника Романа Яремчука в загальній групі.

"Яремчук дуже сильно перехворів. Зараз він тренується індивідуально, але у мене є сумніви стосовно того, чи встигне він підготуватися до наступного матчу вчасно", — наводить слова тренера VoetbalNieuws.

Нинішнього сезону Яремчук провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі та зробив три асисти. Українець не може забити з жовтня минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Яремчук подешевшав на Transfermarkt, він випав з ТОП-10 найдорожчих українців.