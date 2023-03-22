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Форварду зняли ціну на популярному порталі.

Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук впав у ціні за версією авторитетного порталу Transfermarkt. Наразі його трансферна вартість становить 9 мільйонів євро, хоча ще нещодавно він коштував 12 мвльйонів євро.

Через це форвард збірної України випав з ТОП-10 найдорожчих українців у світовому футболі на цей момент. Його випередили Артем Довбик (10 млн.), Георгій Бущан (10 млн.), Анатолій Трубін (11 млн.) та Микола Матвієнко (11 млн.). Перше місце в Михайла Мудрика — 60 млн. євро.

Відзначимо також, що Яремчук наразі 7 найдорожчий гравець Брюгге і 12 у списку найдорожчих футболістів бельгійської Ліги Жупіле.

Більш детальна цінова статистика:

Раніше експерти знайшли новий клуб у Бельгії Роману Яремчуку.