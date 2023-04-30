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Азербайджанський клуб хоче викупити українського футболіста.

Сабах у матчі 32 туру чемпіонату Азербайджану мінімально обіграв Шамахи з рахунком 1:0.

У цій зустрічі у стартовому складі Сабаха на поле вийшов український півзахисник Олексій Кащук.

Вирішальний гол у матчі був забитий на сьомій хвилині, а його автором став Кащук, для якого це був 15 гол цього сезону після 27 зустрічей. Також на його рахунку вісім асистів.

Після 32 турів Сабах набрав 74 очки та посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану, відстаючи від Карабаху на чотири бали, проте лідер має гру в запасі.

Раніше була інформація про те, що Сабах має намір викупити контракт Кащука у донецького Шахтаря або продовжити орендну угоду.