Україна

Азербайджанський клуб продовжив оренду до кінця сезону.

Півзахисник донецького Шахтаря Олексій Кащук продовжить кар'єру у складі Сабаха. Про це повідомляє прес-служба азербайджанського клубу.

Угода з 22-річним українцем розрахована до кінця сезону-2022/23.

Кащук виступав за Сабах у другій половині минулого сезону. На його рахунку було вісім поєдинків, у яких він забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Також зазначимо, що влітку футболіст повертався до Шахтаря та провів за "гірників" кілька контрольних матчів. Його чинний контракт розрахований до літа 2024 року.

Наразі Сабах лідирує у чемпіонаті Азербайджану, набравши 13 очок після п'яти турів.