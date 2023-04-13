Азербайджанський клуб має два варіанти розвитку подій.
Олексій Кащук, azerisport.com
13 квітня 2023, 18:57
Вінгер Сабаха Олексій Кащук може продовжити свої виступи у складі азербаджанської команди. Про це повідомляє Azerisport.
За інформацією джерела, керівництво Сабаха вже розпочало переговори із Шахтарем, якому належить контракт 22-річного футболіста.
Сабах має намір викупити українця, але якщо не вийде домовитися з "гірниками", клуб може продовжити орендну угоду.
У нинішньому сезоні Кащук провів 26 поєдинків, у яких забив 12 голів та віддав вісім гольових передач.