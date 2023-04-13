Україна

Азербайджанський клуб має два варіанти розвитку подій.

Вінгер Сабаха Олексій Кащук може продовжити свої виступи у складі азербаджанської команди. Про це повідомляє Azerisport.

За інформацією джерела, керівництво Сабаха вже розпочало переговори із Шахтарем, якому належить контракт 22-річного футболіста.

Сабах має намір викупити українця, але якщо не вийде домовитися з "гірниками", клуб може продовжити орендну угоду.

У нинішньому сезоні Кащук провів 26 поєдинків, у яких забив 12 голів та віддав вісім гольових передач.