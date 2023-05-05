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Критики президента головної світової футбольної асоціації.

Капітан збірної Німеччини Александра Попп поділилися думками щодо президента FIFA Джанні Інфантіно - повідомляє SkySport.

"З паном Інфантіно у вас виникає відчуття, що вся справа в грошах і в тому, хто є найвпливовішим у світі.

Звичайно, ми знаємо, що граємо в різний час на іншому кінці світу, але я думаю, якщо ви дійсно серйозно ставитеся до нас, вам не доведеться довго думати про трансляції та вартість".

На початку тижня Інфантіно пригрозив великим європейським футбольним націям, що чемпіонат світу серед жінок (з 20 липня по 20 серпня) не буде показаний на телебаченні, якщо не буде підвищених ставок за права на трансляцію.