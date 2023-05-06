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22-річний форвард випередив Леоніда Калфу.

Сабах у матчі 33 туру чемпіонату Азербайджану в гостях обіграв Кяпаз із рахунком 3:0.

У цьому матчі у стартовому складі вийшов український нападник Сабаха Олексій Кащук, який уже на четвертій хвилині відзначився результативним ударом.

Таким чином, 22-річний форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Азербайджану серед українських легіонерів. На його рахунку 16 забитих голів.

У цьому рейтингу Кащук випередив Леоніда Калфу, який у сезоні-1998/99 забив 15 м'ячів за Нефтчі.

Раніше повідомлялося, що Сабах має намір викупити Кащука у Шахтаря.