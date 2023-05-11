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З голкіпером вже були перші контакти.

Клуб із Саудівської Аравії контактував із Уго Льорисом, повідомляє TalkSport з посиланням на The Times.

За інформацією джерела, 36-річному футболісту готові потроїти його заробітну плату в Тоттенгемі. У складі "шпор" він отримує близько 100 тисяч фунтів на тиждень.

Контракт француза з Тоттенгемом розрахований до літа 2024 року.

Якщо Льоріс покине Тоттенгем, то клуб зверне свою увагу на Джордана Пікфорда та Роберта Санчеса.

Цього сезону Льоріс провів 31 матч у всіх турнірах: він дев'ять разів зберіг свої ворота сухими.