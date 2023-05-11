З голкіпером вже були перші контакти.
УГО ЛЬОРІС, GETTY IMAGES
11 травня 2023, 13:58
Клуб із Саудівської Аравії контактував із Уго Льорисом, повідомляє TalkSport з посиланням на The Times.
За інформацією джерела, 36-річному футболісту готові потроїти його заробітну плату в Тоттенгемі. У складі "шпор" він отримує близько 100 тисяч фунтів на тиждень.
Контракт француза з Тоттенгемом розрахований до літа 2024 року.
Якщо Льоріс покине Тоттенгем, то клуб зверне свою увагу на Джордана Пікфорда та Роберта Санчеса.
Цього сезону Льоріс провів 31 матч у всіх турнірах: він дев'ять разів зберіг свої ворота сухими.