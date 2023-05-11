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Легендарний француз — про своє бачення гри #1.

Колишній нападник Арсеналу та Барселони Тьєррі Анрі запропонував п'ять нововведень для покращення футболу.

- судді мають виходити після гри та говорити з пресою, а ще носити мікрофон. Анрі хоче, щоб ті пояснили свої помилки.

- коли хтось відмовляється грати, тягне час, вибиває м'яч, суддя може призначити за це штрафний у 25 метрах від воріт, і вибрати можна будь-яку точку.

- присуджувати додаткове очко команді, яка забила не менше трьох голів за матч, незалежно від його підсумку.

- запровадити тимчасові заміни в момент, коли лікарі надають допомогу постраждалому футболісту, щоб його команді не довелося тимчасово грати вдесятьох.

- зобов'язати спортивних директорів клубів докладно знайомитися з майбутніми новачками команди та виїжджати на зустріч із ними, щоб впевнитись, що ті зможуть адаптуватись.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Нідерландах випробують нові футбольні правила.