Угода з 67-річним фахівцем буде підписана найближчими днями.
МАРСЕЛО Б'ЄЛСА, GETTY IMAGES
12 травня 2023, 08:15
Колишній головний тренер збірних Аргентини та Чилі Марсело Б'єлса найближчим часом очолить національну команду Уругваю. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо в Instagram.
За інформацією джерела, 67-річний аргентинець та Федерація футболу Уругваю досягли усної домовленості про контракт, який буде підписано найближчими днями.
Очікується, що нова угода буде розрахована до ЧС-2026, що дозволить Марсело збудувати команду на майбутнє.
"Б'єлса підпише контракт у найближчі дні, нарешті все погоджено", — підтвердив член уругвайської федерації Хорхе Касалес.
Останнім місцем роботи Б'єлси був Лідс, який звільнив спеціаліста у лютому 2022 року.