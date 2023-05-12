Другое

Угода з 67-річним фахівцем буде підписана найближчими днями.

Колишній головний тренер збірних Аргентини та Чилі Марсело Б'єлса найближчим часом очолить національну команду Уругваю. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо в Instagram.

За інформацією джерела, 67-річний аргентинець та Федерація футболу Уругваю досягли усної домовленості про контракт, який буде підписано найближчими днями.

Очікується, що нова угода буде розрахована до ЧС-2026, що дозволить Марсело збудувати команду на майбутнє.

"Б'єлса підпише контракт у найближчі дні, нарешті все погоджено", — підтвердив член уругвайської федерації Хорхе Касалес.

Останнім місцем роботи Б'єлси був Лідс, який звільнив спеціаліста у лютому 2022 року.