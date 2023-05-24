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Хорватський футболіст повісить бутси на цвях у віці 34 років.

Колишній захисник київського Динамо Йосип Пиварич наприкінці цього сезону завершить кар'єру. Про це повідомляє BalkanScout.

За інформацією джерела, останнім матчем для 34-річного хорвата, який виступає у чемпіонаті на своїй батьківщині за Локомотив Загреб, стане гра проти Вараждіна, яка пройде 26 травня.

Нинішнього сезону Пиварич провів 29 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, Йосип виступав за Динамо з 2017 по 2020 рік. На його рахунку п'ять асистів у 47 матчах.

Також Пиварич відіграв 26 матчів у складі збірної Хорватії, у яких відзначився трьома результативними передачами.