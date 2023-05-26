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Відбувся черговий трансфер нападника.

Колишній нападник Мілана та Челсі Алешандре Пато повернувся в бразильський чемпіонат — в Сан-Паулу, повідомляє офіційний сайт клуба.

Стверджується, що сторони підписали контракт строком до кінця цього року. Інші подробиці не повідомляються.

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Зазначимо, що бразильський нападник знаходився без клуба після відходу зі стану представника МЛС — Орландо.

В минулому сезоні форвард провів 27 матчів на клубному рівні, відзначившись чотирма голами та п'ятьма асистами.